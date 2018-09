Rahulikul koeral on õnnelik peremees

Austraalia loomapsühholoogia ajakiri Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research (JVEB) avaldas hiljuti uurimuse selle kohta, kuidas koeraomanikud tajuvad oma looma käitumist sõltuvalt sellest, milline on nende enda stressitase või õnnelikkuse nivoo.

Naljakas on see, et kuigi teatakse hästi, et koer läheb peremehe nägu – ka psühholoogilises plaanis –, ei taha koeraomanikud peeglisse vaadata ja oma kodulooma stressi allikaid enda juurest otsida.

Stressis ja närviliste koduloomade ravimisega tegeleb hordide viisi loomapsühholooge, see amet tasub end hästi ära.

Eri allikate põhjal ilmneb ärevus 20–80 protsendil koertest. Ja see on päris häiriv probleem.