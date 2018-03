Tulumaksuseadus ütleb, et kui tööandja hüvitab töötajale töö- ja elukoha vahel ühistranspordi kasutamise, siis on tegemist erisoodustusega. See maksustatakse tulumaksuga.

Keskerakonna idee kohaselt hakataks käesoleva aasta juulist pakkuma avalikel maakonnaliinidel riigi kulul tasuta ühistransporti.