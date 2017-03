Raha, robotid ja tehisintellekt

Robotid on ammu kohal ja mitte ainult ei võta inimestelt tööd ära, vaid teevad tööd inimestest täpsemalt, kiiremini ja paremini. Lõuna-Koreas ja Jaapanis on peaaegu 350 robotit iga 10 000 elaniku kohta. Saksamaal 260, meie naabrite juures Soomes 130...

Enim roboteid, kokku üle 300 000, ongi Jaapanis. 2016. aastal osteti maailmas 20 miljardi dollari eest roboteid, aastal 2020 on see summa tõenäoliselt 30 miljardit. Võrdluseks olgu öeldud, et aastas toodetakse maailmas 90 miljonit autot. See käive on veel palju suurem sellest, mida tööstusrobotitesse panustatakse. Kuid samas on autod, isejuhtivad autod nende hulgas, esimesed robotid, mis osale inimestest mugavust juurde tuues samas näiteks taksojuhtidelt töö ära võtavad.