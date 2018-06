Ragnar Sass: Eesti metsa tulevik on idufirmade, mitte suurkombinaadi käes

Ajal, kui arutelu Eestisse plaanitava tselluloosi megatehase rajamise poolt või vastu kasvab üha tulisemaks, on unustatud kaaluda alternatiive, mis looks eestlaste ühele suurimale rikkusele – Eesti metsale – hoopis helgemaid ja suurema väärtusega tulevikuväljavaateid. Selle asemel, et püüda veelgi moodsamalt käitada enam kui kakssada aastat vana tehnoloogiat, võiksime läbi arutada ja arvutada hoopis kõikvõimalikud uued ja tänapäevased võimalused, mida metsaga laiemalt saaks ette võtta. Hetkel ei ole käivitunud ühtegi sisulist ja sügavamat diskussiooni selle üle, milline metsamajandamine tooks Eesti riigile ja elanikele tulevikus suuremat kasu. Millised oleksid optimaalsed ettevõtlusvõimalused, mis riigi inim- ja loodusressursse arvestades looksid lisandväärtust ning samal ajal koormaks looduskeskkonda kõige vähem.

Praeguses avalikus diskussioonis on planeeritava ­tselluloositehase esindajate põhisõnum, et puidu odava toorainena väljaviimise mudel on Eestile kõige väiksema kasuteguriga. Aga seda ei olegi arutatud, kas tselluloositootmine on just see kõige efektiivsem metsaressursi kasutamine.