Ragnar Klavan tiriti Tallinna korruptiivsesse spordipoliitikasse

Kaks aastat tagasi tundus Ragnar Klavani elu nagu lill. Platsil läksid asjad ülesmäge: Klavan sõlmis lepingu Liverpooliga. Väljaspool platsi sai temast jalgpalliklubi (JK) Tallinna Kalev president. Klavan pani klubi igapäevast asjaajamist juhtima sõber Joel ­Lindpere. Ambitsioonikate plaanide teostamiseks süstis Eesti parim jalgpallur klubisse ka 176 000 eurot isiklikku raha. See vormistati laenuna.

Samal ajal küpses Tallinna teises otsas samuti suur plaan. Tallinna spordiseltsist Kalev, mille juhatuse esimees on abilinnapea ­Kalle Klandorf, otsustati teha Eesti suurim spordiklubi. Projekti vedajaks palgati Oliver Läll. Varem oli Läll korvpalliliidus, täna kuulub ta spordiselts Kalevi juhatusse, selle kõrval on ta Klandorfi korvpallivõistkonna Pirita Palliklubi MTÜ juhatuse liige ja Keskerakonna kampaaniameister. Nii erakonna- kui ka linnapoliitika erinevad nurgad on kenasti kaetud.

Superklubi tegemiseks on loomulikult vaja kõige populaarsemate spordialade ehk pallimängude osalust. Korvpall oli spordiselts Kalevil juba niikuinii olemas. Klandorfi enda MTÜ Pirita Palliklubi on seltsi liige ja mängib Eesti meistrivõistlustel TLÜ/Kalevi nime all. Võrkpalli osas heideti silma Selveri tiimile. Jalgpalli peab spordiseltsis esindama just Tallinna Kalev. Selle aasta veebruaris said Ragnar Klavan ja Joel Lindpere (aga näiteks ka Gerd Kanter ja Gert Kullamäe) Tallinna spordiseltsi Kalev juhatusse.* Käesoleva aasta eelarvest eraldas Tallinna linn suurte plaanidega spordiseltsile 250 000 eurot.

Selle sammuga astusid Klavan ja kompanjonid Tallinna korruptiivse spordimaastiku libedale jääle.