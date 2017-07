„Taavi vedeles mitu päeva voodis, jalg lahases, ja vahtis klantspilte, nii et lõpuks silme ees kirjuks läks ja pea valutama hakkas,“ kirjeldab Ervin Õunapuu ühes oma 1997. aastal kirjutatud lühijutus Eesti Ekspressi lugemist. „Eesti gootika XX“ koondab kahekümne aasta jooksul valminud jutte, kokku 43 lugu. Neist suurem osa on ilmunud varem kogumikes „Eesti gootika“ (1999) ja „Eesti gootika II“ (2004), viimastest aastatest on pärit vaid mõned üksikud.