Vladimir Võssotskit ümbritsev aura on vene kultuuris ühtaegu pühalik ja intiimne, mis aga peaasi, nii tohutute mõõtmetega, et ka tema elulugu peaks olema juba risti-põiki läbi kirjutatud. Kuidas see teisiti olla saakski, kui sellegi teose sünni taga seisab aukartust­äratava nimega asutus „V. Võssotski Riiklik Kultuurikeskus-Muuseum“, nagu järelsõnast selgub.