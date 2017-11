Raamat, mida lugedes kukuks Mart Niineste pikali

Mart Niineste on Delfi kolumnist, kes suskab sõnadega teravalt ja sügavale. Piisab pealkirjadest, taipamaks, mis teda käivitab: „Kui sotsiopaadist või nartsissistist ülemus tajub, et keegi on temast ilusam, targem ja osavam, teeb ta kõik, et tollest saaks inimvare“, „Eesti peab hakkama parandama töökohtade vaimset keskkonda“, „Eesti rikkur on nagu sõiduauto Trabant, Skype ei ole Eesti edulugu“.

Seda raamatut lugedes kukuks Niineste pikali, sest veebikaubamaja Amazon.com looja ja juht Jeff Bezos oleks tema lugude antikangelane. Selles raamatus ei räägita töötajate kohtlemisest „läänelikult“, vaid kurnamisest.