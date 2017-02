„Räägi neile kodus, et meil on turvaline“

Ausameelset Somaalimaad oleks aeg tunnustada de jure iseseisvana, kirjutab politoloog Oudekki Loone pärast reisi end Eestiga samal ajal sõltumatuks võidelnud riiki Aafrika sarvel.­

Kui olin Tog Wajaales Etioopia-So­maalimaa piiri ületanud ja kollektiivsesse taksosse istunud, öeldi hind olevat 5 dollarit inimese kohta. Ootamisest väsinuna pakkusin juhile, et maksan talle viimase vaba koha kinni, et hakkame minema. Juht nõustus, hakkas sõitma ja siis viimasel hetkel jõudis taksosse siiski veel üks tütarlaps. Kolmandik teed sõidetud, leidis taksojuht, et „aga sa lubasid ju, et maksad selle koha eest ka“. Noh, lubasin küll, aga see oli tingimusel, et koht jääb tühjaks, ma maksan, et me ei peaks ootama. Nüüd seal on selline tore tütarlaps, kes sulle just sõidu eest maksis. Taksojuht raiub edasi, et „aga sa ju ütlesid, et annad 10 dollarit“. Ja siis sekkusid vaidlusse kõik teised taksos olijad ja häbistasid taksojuhti, küsides, et kas ta tõesti tahab Somaalimaad tutvustada varaste ja ebaausate maana ja kuidas niimoodi tohib.