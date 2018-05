Raadioluure ajaloo esimene tõsine lahing peeti maha Tallinna lahel

Juulis 1902 oli kogu Tallinn ärevil: oodata oli isakese tsaari külaskäiku. Nikolai II saabuski Eestimaa kubermangu pealinna 23. juulil. Tsaari tervitas Kadrioru lossis teiste kõrval ka Tallinna Eesti seltside ühendatud laulukoor, kes esitas mitu eesti koorilaulu. Esinemine meeldis Nikolaile sedavõrd, et ta kinkis koorijuht Bergmannile briljantide ja rubiinidega ehitud rinnanõela. Ent Nikolai ei tulnud siia linna vaatama ja koorilaulu kuulama. Külaskäigu põhjuseks oli see, et just Tallinna lahel oli kokku lepitud kahe suure isevalitseja – Nikolai II ja ­Wilhelm II kohtumine. Ning nagu paljude sääraste tippkohtumiste puhul, kaasnes sellega üksteise järele luuramine.