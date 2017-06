Püüdes New Yorgi hetki

Kui esimest korda Eckhard Tolle „Siin ja praegu: kohaloleku jõudu“ lugesin, püüdsin ka kingapaelu siduda erilise tähelepanuga ja autoga Tallinnast Otepääle sõita nii aeglaselt, et jõuaks igat puud imetleda. Proovisin ja proovisin, aga… siis sirutasin sääremarja pikemalt välja ja lendasin vilkuvasse sinipunasesse ning mitte nii muinasjutulisse maailma. Näe, kellelgi siiski on hetk, et tähele panna.

Nüüdseks pole ma juba aastaid kiirust ületanud. Newyorklased ei sõidagi autoga. 10 000 sammu päevas pole samuti suuremat sorti katsumus, pigem küündib see 20 000 ligi. Aga selleks, et New Yorgi muusikast ja filmidest tuntud salapärasesse maailma sisse elada, ei saa ühtegi sammu vahele jätta. Sest iga hetk on erinev.