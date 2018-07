Puhkuselt naasnud ärimeest ootas lennujaamas politsei: mind pandi ebaseaduslikult arestimajja!

Jaago Roosmann on üks peamisi kahtlusaluseid eriti suures soodustuskelmuses, mida üldsus teab eeskätt seetõttu, et üks kahtlustatavatest on Kajar Lember – endine Tartu abilinnapea, hiljutine tuntud sots ja Roosmanni väga hea sõber.

Tänavu kevadel tahtis Tartu politsei juhtivuurija Taimo Vessel kutsuda Roosmanni enda juurde, et üle anda lõplik kahtlustus. Aga kolm väljapakutud aega ei sobinud. Neist kahel puhkas ärimees Türgis („see oli 20 aasta jooksul esimene kord, kui me naisega kahekesi puhkamas käisime“) ning kolmandal oli teises linnas muu kriminaalasja istungil ära Roosmanni kaitsja, vandeadvokaat Robert Sarv.

„Läksime 25. aprillil telefonivestluses uurijaga tülli,“ ütleb Sarv.