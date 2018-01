Puhkus riigis, mida pole olemas

Somaalimaale reisida on imelihtne, kui õnnestub Addis Abebas nende esindus üles leida. Täiesti tunnustamata riik ei saa saatkondi vaba käega avada ja ilmselt eelarvelistel kaalutlustel on ka üks väheseid esindusi Etioopias kolinud nii palju, et selle praeguse asukoha jälile saamine oli reisi suurim katsumus.

Viisaametniku imestust minu plaani osas üksi puhkusele minna oli küll märgata, aga ilmselt mõjusin väga veenvalt oma huvi Laas Geeli koopajooniste osas väljendades – mille külastamise kavatsus mul tol hetkel tegelikult küll täiesti puudus.