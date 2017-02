Puhkus puu otsas

Põgeneda lirtsuva talve eest päikeselisse Taisse – ääretult ebaoriginaalne idee! Tavalisest tavalisem mõte. Meie reis seevastu kujunes igast otsast ebatavaliseks. Alustagem plaanidest – mitte ükski neist ei teostunud. Maandusime hoopis mujal, kui olime algul kavatsenud.

Maailmas on viimastel aastatel mõnigi asi pea peale pööratud, nii pole eriline ime, et ilm sama eeskuju järgib. Tais on meie südatalvel tavaliselt suviselt päikeseline ja kuiv periood, kuid detsembri lõpus võtsid meid maandudes vastu hoopis paduvihm ja troopiline torm. Kohalikest teleuudistest selgus, et reisisihiks plaanitud kuurortlinnakeste tänavatel saab parasjagu paadiga sõita…

Ütleme nii, et vihma võtmine ei olnud peamine põhjus, miks seitsmeteistkümnetunnise lennureisi olime ette võtnud. Õnneks pole meil kalduvust plaanide külge klammerduda, nii istusime maandudes maha ja otsisime ilmakaardilt selgemat punkti, kus parasjagu ei kallaks nagu oavarrest.