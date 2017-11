Psühholoogid päästavad maailma

Psühholoogial läheb nagu kinnisvaraturul – aina tõusvas joones. Psühholoogia on populaarsem kui iial varem, tõdetakse kuukirjas. Esiteks tõestab populaarsust üha kasvav õppurite hulk. Võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga on psühholoogiatudengite arv kasvanud mitte kümneid, vaid sadu kordi. Ameerika toodab praegu ainuüksi bakalaureusekraadiga psühholooge aastas 117 000. Rääkimata osalejatest kõikvõimalikel kursustel – nende arv on viimastel aastatel samuti plahvatuslikult kasvanud.