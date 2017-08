„Te olete isaliini pidi sugulane ühe tuntud Eesti poliitikuga. Kas oskate arvata, kellega?“

Oleme genealoog Fred Pussiga külas Kadriorus presidendi kantseleis. Riigipea Kersti Kaljulaid on meile just öelnud, et teab isapoolsest suguvõsast üsna vähe.

„Keda te pakuks?“

„No ma ei oska kedagi pakkuda.“

„See on peaminister Jüri Ratas.“

„Jah,“ nendib Kaljulaid ratsionaalselt. „Kui sa lähed Eestis kuus põlve tagasi, on kõik sugulased.“

„Statistiliselt on see muidugi tõenäoline, kui minna 500 aastat tagasi,“ nõustub Puss. „Aga Ratas on sugulane läbi mitme 18. sajandi liini.“

Nii et päris pisku Kaljulaidi ja Ratase sugulus ei ole. Kas president on tunnetanud peaministriga eriliselt head klappi?