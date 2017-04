PROOVI UUT LEIUTIST: Maailma esimene Jüri Ratase ümmarguste vastuste robot!

Seoses Jüri Ratase juba klassikaks saanud esinemisega kolmapäevases AKs

pühkisime tolmu ja tõime keldrist välja meie Ratase ümmarguste vastuste roboti, mille on nüüd ka mõned uued vastusevariandid.

Ekspressi kollektiiv on pead murdnud, kuidas suudab Keskerakonna juht ja Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas vajadusel nii palju rääkida, aga samas nii vähe öelda.

Ratas vastab ja ajakirjanikud on rahul. Kuid veidi hiljem hiilib hinge kahtlus, et mida tubli keskerakondlane siis ikkagi just ütles. Viis oli justkui tuttav, aga sõnad ei tule meelde. Või siis vastupidi...

Kahtlemata on selline supervõime ühe hea poliitiku kvaliteedimärk ja garantii. Sellest inspireerituna meisterdasime toimetuses uue paljulubava leiutise. Lubage meil esitleda Jüri Ratase ümmarguste vastuste generaatorit!

Tule ja proovi tasuta Ekspressi veebiväljaandes!