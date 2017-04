Pronksiöö suurim lammutaja lammutab edasi

Kohtume Eesti kõige kuulsama Ekskavaatoriga (12) Jägalas. Looduskaunis kohas, kuhu peaks kerkima feng shui reegleid järgiv uuselamurajoon. Eelkõige ehitiste mahavõtjana tuntud Ekskavaator tegeleb seal hoopis loovama tööga, kuna väiksem ametivend kopplaadur sõidutab talle ette endise Suva sokivabriku jääke ja Ekskavaator silub need tulevase tee aluspõhjaks.

Ma oleks arvanud, et Ekskavaator teeb valjemat häält, kuid Jägala mändide all kõlab ta üsna sumeda baritonina (linnalapsena mäletan alalõpmata kõrvus mürisevat rasketehnikat).