Promotüdruk viskas suurhallile kinda ja korraldab oma jõulugala

Saku Suurhalli direktor Tarmo Hõbe korraldab koos agentuuriga Broadline tänavu detsembris viiendat aastat järjest ettevõtetele jõulugala. Jõulugala mõte on see, et nüüd saavad ka väiksemad ettevõtted endale lubada suuri glamuurseid jõulupidusid, kus on täisprogramm, kaunis peosaal, rikkalik pidulaud, parimad artistid jne, nii nagu see seni on olnud taskukohane vaid suurtele. Tuleb vaid broneerida paljude firmade ühisel suurel galalpeol mõned lauad.

Suurhalli võib pidada selle äri nn maaletoojaks. Aga hallile on tänaseks Eestis tekkinud mitu konkurenti.

Näiteks Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus, mille põhiomanik on Ragne Talv ning mis korraldab neljandat aastat Eesti Ettevõtete Jõulupidu.

Suurhalli juht Hõbe on rahul, et konkurent on vähemalt mõelnud oma peole originaalse nime ega ole seda nimetanud jõulugalaks.

Pikantsem on aga lugu värskeima tegijaga selles äris. 24aastasele ettevõtjale Pille-Riin Piholekuuluv firma Event Pro korraldab detsembris Eesti Rahva Muuseumis kahel õhtul ürituse nimega Tartu Jõulugala.

Hõbe tervitab konkurentsi kahe käega. Kuid ütleb, et praegusel juhul on Event Pro suurhallilt gala suures osas tuimalt maha viksinud ning see ajab kliendid totaalselt segadusse.