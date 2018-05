Prokurör soovis altkäemaksuloos kohtunikku välja vahetada

Kokkupõrge sai alguse 26. veebruaril, kui Vernikova leidis, et Feldmanise koostatud 266 lehekülje pikkune süüdistusakt on sassis nagu Juku koolikirjand ja saatis selle prokuratuuri tagasi. „Kui prokuratuur esitab lühema ja arusaadavama süüdistusakti, jäävad loodetavasti ära edasised vaidlused, mida prokuratuur on süüdistuses öelda tahtnud, milliste tegude toimepanemist ta süüdistatavatele ette heidab ning mis ajal need toime pandi,“ selgitas kohtunik.

Niivõrd haledalt polnud riigiprokuratuuri ammu nahutatud. Eks­press avaldas uudisloo „Piinlik, nii piinlik. Prokuratuur tegi „tipptöö“ hindele kaks“.

Ka Tallinna Sadama endiste juhtide Ain Kaljuranna ja Allan ­Kiili ning teiste kohtualuste kaitsjad tunnistasid süüdistuse jamaks.

Kuid Feldmanis ei löönud häbelikult silmi maha ega hakanud palavikuliselt süüdistust ümber kirjutama, vaid tõrkus avalikult.