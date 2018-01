Prokuratuuri süüdistus: Surnud mehe altkäemaks tagas sadamajuhile ja ta perele hea elu

Vigade parandus: Eesti Ekspressi paberlehes on ekslik väide, et AKA Auto ja teiste firmade kaudu maksti ärimeestelt laekunud rahast kinni Ain Kaljuranna, tema abikaasa ja lähikondsete kasutatud autode kulusid ligi 160 000 eurot. Tegelikult on vastav summa 90 000 eurot. Viga on parandatud käesolevas veebiartiklis.

Koos riigiettevõtte Tallinna Sadam endise juhi Ain Kaljurannaga istub varsti kohtupinki kolm ärimeest. Need on Tõnis Pohla, Üllar Raad ja Eno Saar.

Riigiprokuratuur süüdistab kolmikut Kaljurannale ja tema kolleegile Allan Kiilile altkäemaksuna mitmesaja tuhande euro andmises. Vastutasuks said mehed sadamas äri ajamisel soodustusi.

Ekspressi nähtud kriminaalasja materjalidest selgub, et kaitsepolitsei uurimine selgitas välja ka neljanda altkäemaksuandja. Tema koht aga jääb kohtusaalis tühjaks.