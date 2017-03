Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina ütles ERR-ile, et prokuratuur kontrollib detaile ja tegutseb vastavalt seadusele.

Kirjutasime täna, et Tallinna linnavalitsuse korraldatud prügiveo konkurssidel on kahel viimasel aastal võidutsenud salapärane osaühing Baltic Waste Management (BWM). See on täiesti tundmatu riiulifirma, mis polnud varem prügiämbritki toast välja viinud, kui järsku pärast registreerimist (oktoobris 2014) hakkas Tallinna linnahangetel domineerima.