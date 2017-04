Konrad Adenaueri fondi toel ilmus Riias artiklikogumik „The old victims, the new heroes: Politics of memory in Russia and the ­Baltics“, kus analüüsitakse ajaloosündmuste mäletamist Balti riikides ja Venemaal.

Eestit esindab raamatus Tallinna ülikooli ajalooprofessor ­Karsten Brüggemann artikliga „Viis tähte katusel“.