Prima Vista ehk kirjanduse kevadpidu Tartus

Kolmapäev, 10. mai

 Kl 13 Raekoja platsil Prima Vista raamatulaadal Peeter Volkonski vokaalsümfoonilise teose „Kojujõudmine“ Homerose „Odüsseia“ ainetel salvestise vaatamine. Muusikateose siiani ainus ettekanne leidis aset 2009. aastal Tartu muusikapäevadel, ajakirjanduses nimetati seda oratoorium-kantaadiks. Teose esitasid Peeter Volkonski ja ansambel Rosta Aknad koos Vanemuise sümfooniaorkestri ja kahe kooriga. Kooriosad on vanakreeka keeles ning selles on väga erinevaid muusikastiile vanakreeka muusikast kuni progerokini. Autor on lubanud kohale tulla ning rääkida teose sünniloost.