Priit Hõbemägi: Või on hea eesti elu sümbol

„Meil laulud aitavad elada, võita...“ Eesti elu peeglis ehk Perekooli foorumis kirjutas 11. septembril 2017 Kägu („Kägu“ tähendab Perekoolis anonüümset kasutajat): „Millegipärast on see nõukogudeaegne propagandalaulu jupike mul mõnda aega juba peas kummitanud, nüüd siis sai see tegelikkuseks. Täna just küpsetamine plaanis, läksin Prismasse, et vajalikke aineid osta ja võiriiulil valitses täielik tühjus. Isegi maitsevõid olid ära ostetud. Lähim müüja, kelle leidsin, toimetas lihaletis ja teatas, et tema on lihaosakonnas ja ei tea võist midagi. No võileti kõrval kahjuks polnud müüjat, kelle käest küsida, kas on ehk lihtsalt kaup välja panemata või polegi seda üldse. Õnneks üks noorem müüja teadis öelda, et kaup tuleb alles peale lõunat.“

Kui Eesti ajakirjandus hakkas mõni nädal tagasi kirjutama ja pilte avaldama võipuudusest suurkauplustes, siis vastasid kolmest suurest kaubandusketist kahe keti kommunikatsioonijuhid, et võipuuduses on süüdi meedia, mis on paanika üles puhunud. Tõenäoliselt algas nende arvates ka teine maailmasõda sellest, et Euroopa ajalehed liiga palju sõjaohust kirjutasid.