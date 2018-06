Kuulasin ajalehe The Guardian koduleheküljelt helisalvestust ebaseaduslikult USA ja Mehhiko piiri ületanud perekondadest eraldatud laste kogumiskeskusest. Laste nutt ja hala lõikasid südamesse. “Issi, issi, kus mu issi on? Tahan issit!” nuuksus umbes kuueaastase poisi hääl. Väike tüdruk küsis kartlikult-lootusrikkalt: “Helistage palun mu tädile! Ja las emme tuleb mulle järgi, et saaksime koju minna...” Taustaks laste nuttu, hüsteerilist ulumist, nuukseid. Kõige hullem, et issit ei tule ja emmet ka mitte, et koju minna. Väike inimene jääb oma kohutava murega üksi ei tea kui kauaks veel.

See lõikas südamesse nii nagu väikeste laste isale selline asi südamesse lõikab - väga valusalt.