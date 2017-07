Hiljuti edastas üks kolleeg mulle meili ameerika ajakirjanikult. Välismaalane plaanis teha dokumentaalfilmi tõejärgsusest ja faktidest ajakirjanduses, Eesti e-riigist jms ning soovis rääkida mõne ajakirjandusõppejõuga.

Leppisime kokku kohtumise kuupäeva, mil dokumentalistid pidid Tallinna saabuma. Ühes meilis küsiti, kas peaks küsimused ette saatma. Vastasin, et kui neil on mingid spetsiifilised huvid, siis oleks see hea, ja nad lubasid küsimused mulle ASAP saata.