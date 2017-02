Priit Hõbemägi: Paar sõna Donald Trumpi kaitseks

Pärast Ameerika Ühendriikide presidendivalimisi, mille võitis kinnisvaramagnaat Donald Trump, on maailm saanud näha just seda, mida Trump lubas – status quo pea peale pööramist.

Iseenesest on see vaatepilt hoogne ja põnevust pakkuv. Võime ise veenduda näiteks selles, kui paljudesse kommetesse, konventsioonidesse ja kirjutamata tavadesse on diplomaatiline maailm mässitud, ning et suursaadikute ja parketikindralite reveransside Gordioni sõlme võib puruks raiuda ka üheainsa mõõgahoobiga. Siinkohal ma sugugi ei võrdle Aleksander Suurt ja Donald Trumpi omavahel, seda enam, et mõõgahoobid alles kestavad ning pole kindel, kas Gordioni sõlme mahakukkunud rihmajupid omavahel uueks, ja palju ohtlikumaks pusaks ei sõlmu. Eks saame näha!

Tegelikult tahtsin ma rääkida sellest, et Donald Trumpi sõimamine igas võimalikus Eesti „valge” meedia kanalis on muutunud uueks normaalsuseks.