Priit Hõbemägi: Murelik kiri Steve Jobsile

Tere, Steve!

Ma pole varem sulle kirjutanud, kuid nüüd tunnen, et on viimane aeg. Enne sinu lahkumist meie hulgast 2011. aastal ei olnud mul mingit põhjust sinu poolt asutatud Apple’i firma üle nuriseda. Minust oli saanud Apple’i toodete kasutaja mõni aasta enne iPhone’i turule tulekut, kui ostsin kasutatud iBook G4. Selle valge disain tundus imeline! Jätsin mustade ja beežide Windowsil jooksvate arvutitega lõplikult hüvasti ja olen sellest ajast alates andnud oma rahakotist parima, et Apple’il hästi läheks.

Viimasel ajal olen ma muutunud üha murelikumaks. Mäletan, et kui sa lahkusid, siis kirjutas keegi, et Apple suudab ligikaudu viis aastat sinu järelevalve all loodud, kuid veel mitte turule ilmunud toodetega vastu pidada. Seejärel tekib probleem, sest teist sellise innovatsioonitundlikkuse, disainitaju ja nõudlikkusega juhti nagu sina lihtsalt ei ole olemas.