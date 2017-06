Priit Hõbemägi: Mu süda nutab Haaberstis tapetud puude pärast

Viimastel päevadel on palju juttu olnud Haabersti ringristmiku ümberehitusele ette jäävast hõberemmelgast ja tema saatusest. Aktivistid on puu ümber kogunenud, et selle maha saagimist takistada, politsei käib kikivarvul ja arboristid ei taha käsi määrida.

Aga sealsamas kõrval, Rannamõisa teel on paari nädala jooksul maha võetud ligi poolsada läänepärna ja kümneid kuuski, mis moodustasid mitu paralleelset alleed – ilmselt talude aegne kuuskede rida ja umbes 50–60aastaste pärnade allee. Sõit autoga Kakumäe Selveri ja Haabersti ringi vahel oli varem nagu sõit rohelises tunnelis.