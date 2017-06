Priit Hõbemägi: Miks ei näe Soome 100 kontserdil kõige olulisemat esinejat?

Tänavu tähistavad nii Eesti kui Soome riik oma 100 aastapäeva. Soome 100 tähistamiseks Tallinnas Vabaduse platsil toimuval kontserdil esineb palju artiste mõlemast riigist, kuid minu arvates on kõige olulisem esineja ja laul sealt mingil põhjusel kõrvale jäetud.

Laulvaks revolutsiooniks nimetatakse aega 1987-1988, mil erinevatest põlvkondadest eestlased kogunesid Lauluväljakule ja väljendasid oma nõudmist Eesti iseseisvuse järele nii muusikat kuulates kui sellele kaasa lauldes. Aga kaasa lõid ka Soome bändid, kes tol ajal just said Eestis esinema hakata ja kes suurima innuga eestlastele esinesid ja niimoodi meie iseseisvusele kaasa aitasid.

Kus mujal, kui just Soome 100 kontserdil oleks olnud suurepärane võimalus tuua lavale Soome ansambel Miljoonasade ja laulja Heikki Salo, kelle superhitt "Lapsuuden sankarille" on tuntud ka lihtsalt refrääni "Lenda, Juri Gagarin!" järgi. Laul, millest on tehtud kaks eestikeelset varianti, oli 1980ndate lõpul tuttav isegi igale eesti lasteaialapsele, rääkimata soom(e)lastest. "Lapsepõlve sangarile," kas pole kõnekas pealkiri?