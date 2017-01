Priit Hõbemägi: Maha valged lääne filosoofid?

Maineka Londoni ülikooli üliõpilased nõuavad, et sellised filosoofid nagu Platon, René Descartes ja Immanuel Kant tuleks suures osas õppekavast välja arvata, sest nad on… valged, teatavad briti ajalehed The Telegraph, The Independent jt.

See ei ole libauudis. Londoni ülikooli orientaalsete ja Aafrika õpingute koolis SOAS (School of Oriental and African Studies) õpib 5000 tudengit 133 riigist. Igal aastal valib SOASi üliõpilaste ühendus välja oma hariduslikud prioriteedid, mille elluviimist nad oma koolis näha soovivad. 2016/17. aastaks valitud kuue prioriteedi hulgas on punkt „Dekoloniseerides ­SOASi: vastuseis Valgele institutsioonile“. Täpsemalt on tegu kampaaniaga, mis on suunatud „kolonialismi strukturaalse ja epistemoloogilise pärandi“ vastu selles ülikoolis. Eesmärgiks on võetud „kindlustada, et enamik meie kursustel õpetatavatest filosoofidest on pärit globaalsest lõunast või ­selle diasporaast.