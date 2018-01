Priit Hõbemägi: Kui prooviks 2018. aastal ilma vihkamise ja alandamiseta?

Pooled on oma positsioonidel sügavalt maasse kaevunud nagu esimese maailmasõja ajal Saksa-Prantsuse rindel. Ümberringi on pori ja hämaruses lehvib kaevikute kohal kommentaaride mürgine suitsuvine, nagu Ieperi all...

Miks see nii on? Miks inimesed vihkavad? Hämmastav, et evolutsiooni jooksul välja arenenud analüütiline (nn aeglane) mõtlemine on korraga välja lülitatud ja inimesed tegutsevad taas primitiivse (nn kiire) mõtlemise põhjal. Kiire mõtlemine on meid aidanud ellu jääda ja areneda rasketes tingimustes, siis, kui krabin selja taga võis tähendada kiskja rünnakut ja adrenaliin veres pani kas põgenema või võitlema.