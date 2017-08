Priit Hõbemägi: Kommunismi rehabiliteerijad on kapist välja tulnud

No ei ole võimalik, aga ikkagi on, mõtlesin ma, kui lugesin Postimehest Ahto Lobjaka kirjutist, kus ta ütleb: “Praktikas on kommunistid võimule saades korda saatnud palju inimsusevastast, kuid süüdi on siin võimu korruptiivsus ja muud inimloomuse varjuküljed, mitte ehtsa — see tähendab marksistliku — kommunistliku õpetuse iva.”

Ütlen ausalt, ma ei saa sellest aru. Nii et näiteks küüditamisel, mille saatis korda Nõukogude Liitu juhtinud kommunistlik partei oma ustavate kommunistide ja nende käsilaste kätega polnud midagi tegemist kommunistliku õpetuse ivaga, vaid see oli ainult inimloomuse varjukülg? No aga küllap on see mu mõte lihtsalt “kategooriaviga”, nagu Lobjakas ütleb.