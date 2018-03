Priit Hõbemägi: Appi! Teadlases ärkas kodanik!

See näitab, kuidas miljardi euro ja vankumatu enesekindlusega varustatud, oma asja ajav äri- ja poliitiline establishment, mis on ära rääkinud mitu ülikooli, vabariigi valitsuse, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja mida iganes veel, põrkab nagu laine vastu lainemurdjat. See lainemurdja ei ole midagi muud kui Eesti inimesed, kes on mures oma kodu, oma laste ja ümbritseva keskkonna pärast.

Solvumine on rahvussport ja selleski loos on solvumist palju. Esiteks ka sotsiaalmeediast palju kuuldud jutt, et miks Tartu linnapea Urmas Klaas korraga tehase osas jäigalt eitava seisukoha võttis. Miks on Tartu volikogu ühel meelel ja ei kakle omavahel? Miks nad pole ratsionaalsed, ei mõtle suurele rahale ja majandusele? Mulle tundub nende positsioon vägagi arusaadav ja mõistuspärane – kui oled valitav isik, siis ongi sinu asi ellu viia seda, mida sinu piirkonna inimesed soovivad.