President Kersti Kaljulaid osutus euromiljonäriks!

President Kersti Kaljulaid avalikustas enne vabariigi aastapäeva esimest korda oma huvide deklaratsiooni. Kuna ta tegi seda e-maksuametis, ei äratanud see avalikkuse tähelepanu. Ekspress tutvus Kaljulaiu deklaratsiooniga ja avastas, et riigipea on tähelepanuväärselt jõukas. Kaljulaid on ettenägelik perenaine, kes hoiab oma vara eri varaklassides: omab kinnisvara, osaleb ettevõtluses ja investeerib väärtpaberitesse. Seega teeb seda, mida raha paigutades alati teha soovitatakse – hoia mune mitmes korvis!