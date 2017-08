President Kaljulaidi sugupuu: 300 aastaga Pälli talust Kadriorgu

Taluperemees Pälli Rein

Esimesed kindlad andmed presidendi isaliini esivanematest pärinevad 1705. aasta Saaremaalt. Siis kosis Lümanda mõisapiirkonna Pälli küla talumees Andruse Rein endale naiseks Härjamaa Reediku tütre Mare.

Taluperemees Pälli Andrus (1715–1795)

Tollal ei tuntud Eestis maapuudust. Ka olemasolevaid talusid ei olnud veel liiga väikesteks jagatud. Nii sai ka Andrusest taluperemees.

1795. aasta hingeloendis on Andruse vanuseks märgitud 90 aastat. Tegelikult oli ta 80aastane. Sellised liialdamised olid tavalised, sest inimesed ise oma vanust ei teadnud ning hingeloendajatel tuli see määrata sageli välimuse järgi. Andrus oli abielus Viliste Tooma tütre Leenuga. Naise sugulaste hulgas on peaminister Jüri Ratas.