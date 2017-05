Presidendid ja turvamehed, murdmatu liit

Ameerika Ühendriikide president vallandas eelmise nädala teisipäeval Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori ­James ­Comey. Väidetavasti põhjustas see Washingtonis šoki, sest kogu FBI ajaloo kestel on midagi sellist juhtunud vaid kahel korral ja mitte kunagi pole seda juhtunud siis, kui büroo uurib ametis oleva presidendi võimalikku väärtegu.

Seda saab tõlgendada kui seadusesilma väljalülitamist. Või selle kinnilöömist.

Vähe sellest, et juhtumil on kahtlane maik juures. See on pannud ka presidendi lähikondsed keerulisse olukorda, sest neid ei teavitatud sellest sammust aegsasti.