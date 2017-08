Preili Alina – peaministri uus lemmik

„Kui see inimene ei taipa, et ka eravestlustes öeldut võidakse tema – ja tema kaudu peaministri vastu ära kasutada, on ta puruloll.“

Pole just positiivne iseloomustus peaministri nõuniku kohta?

Või teine: „Tähelepanuväärne on see, et noorpoliitikul on jäänud mulje, et kui oled võimul, siis võid teha, mida tahad. Kas või ähvardada vägivallaga. Ju on ta sellises poliitkeskkonnas kasvanud.“

Inimene, kelle kohta ülaltoodu käib, on Alina Tubli, peaminister Ratase nõunik. Esimese fraasi ütleja soovis jääda tundmatuks, ent on väga hästi kursis Stenbocki majas toimuvaga. Teine ütlus aga pärineb Liina Kersnalt, praeguselt Riigikogu saadikult, kes juhtis peaministri bürood eelmiste valitsusjuhtide Andrus Ansipi ja Taavi ­Rõivase ajal.