Prantsuse feminismi kartus: #MeToo varjus tuuakse maale "meestevihkajalikku" Ameerika feminismi

Prantsuse naised ületasid läinud nädalal mitmel pool maailmas uudiskünnise. Ja mitte põhjusel, et nad kunagi paksuks ei lähe või et nende lapsed kunagi toitu maha ei loobi, nagu väidab üks Ameerika bestsellerite sari, vaid põhjusel, et 100 naist kirjutas alla Le Monde´is ilmunud avalikule kirjale, milles pakkusid alternatiivset vaadet #MeToo kampaaniale ja juhtisid tähelepanu sellele, mida nad peavad feministide seas vohavaks tsensuuriks. Kirjale alla kirjutades pani prantsuse filmistaar Catherine Deneuve feminismimaailma lõõmama.

Nad väljendasid oma mõtteid gallialikul viisil: sellise otsekohesusega, mis võis isegi tuhmina mõjuda. Samuti oli kiri silmatorkavalt halvasti toimetatud, sisaldades kohmakaid lõike, mis polnud selle autorite väärilised. Kuid lühidalt arvasid nad, et #MeToo liikumise seksuaalse ahistamisega võitlev kampaania esindab “puritaanlikku...puhastuslainet”; et “vägistamine on kuritegu, kuid kellegi võrgutamine - isegi kui seda tehakse järjekindlalt või kohmakalt - pole seda, samamoodi pole ka džentelmenlik käitumine alati matšorünnak”. Edasi kuulutasid nad, et “see, mis algas naiste vabastamise ja rääkima julgustamisega, on tänaseks muutunud vastupidiseks - me hirmutame inimesi “õigesti” rääkima, karjume maha need, kes selle järgi ei joondu, ja naisi, kes keelduvad (uue reaalsuse järgi) paindumast, peetakse kaasosalisteks ja reeturiteks.”

Teisisõnu väitsid need 100 naist, kes esindavad Prantsusmaal ka paljusid teisi, et sedasorti uus-puritaanlus haiseb stalinismi ja “mõttepolitsei”, mitte tõelise demokraatia järele. Nad keelduvad heaks kiitmast kuvandit naistest kui “vaestest väikestest asjakestest. Seda viktoriaanlikku ideed, et naised on kõigest lapsed, keda on tarvis kaitsta” - ehk sama ettekujutust, mida ülistavad usufundamentalistid ja tagurlased.

“Naistena ei tunne me end ära sellises feminismis, mis peale võimu kuritarvitamise hukkamõistmise võtab ette ka meeste ja seksuaalsuse vihkamise.”

Kirjeldatu on näide sellest, mis on Prantsuse feminismi alati Ameerika ja Briti omast eristanud: suhtumine seksi ja meestesse.

Osalt nö tõlkes kaduma mineku tõttu sai kirjale sotsiaalvõrgustikes osaks hukkamõist. Mõned (näitleja Asia Argento) süüdistasid, et kirja autorid on “sisemise misogüünia” abil endale "lobotoomia" teinud. Rohkem oli inimesi, kes nimetasid neid “vägistamise apologeetideks”, “liiga vanaks ja nõdraks, et mõista tänapäeva naiste probleeme”. Neid süüdistati “ülepriviligeerituses” ja selles, et nad on ”1960ndatesse ja 1970ndatesse kinni jäänud”.