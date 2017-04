Prantslased valivad ikalduse ja katku vahel

Seekord tuleb kevad teisiti. Prantsusmaa valimiskevad – ei mingit igavat ettemääratust, nagu see tänu Prantsuse valimissüsteemi kavalale ülesehitusele seni oli.

Presidendivalimised toimuvad kahes voorus: 23. aprillil osalevad kõik need, kes on end registreerinud (kokku 11 isikut), 7. mail aga vaid kaks esimeses voorus enim hääli saanud kandidaati. Võidab see, kes saab 50 protsenti pluss veel midagi, olgu või üks lisahääl. Need, kes sellise süsteemi 1962. aastal välja mõtlesid, minimeerisid sellega riski, et vabariigi presidendiks võidaks valida mõni ohtlik tegelane. Ekstsentrik või suisa segane. Esimeses voorus valitakse südame sunnil, teises voorus pannakse tööle mõistus.