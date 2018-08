Poseidoni mõrvamüsteerium jätkub: kaks laipa, kolm versiooni, neli kahtlusalust

Mullu 16. jaanuari hommikul astusid Tallinna linnahallis asunud ööklubisse Poseidon sisse kaks sõpra – Lauri Merimaa (41) ja Sergei Permanov (37). Elusalt nad sealt ei lahkunud.

Rohkem kui pool aastat hiljem kaevas politsei teadmata kadunud meeste laibad välja Viljandimaalt Sepa-Aadu talu mahajäetud saunast.

Seoses topeltmõrvaga on kohtu all vennad Erik (38) ja Sten Kruusi­mägi (37) ning nende kaaslased Eduard Pavljutšenko (53) ja Siim Turta (24). Kõik neli on varem erinevates kuritegudes kohtu poolt süüdi mõistetud.

Kriminaalasja võtmetunnistaja on Turta. Tema ülestunnistustel põhineb ka prokurör Eleliis ­Rattamiesitatud süüdistus, mille kohaselt sooritasid veretöö vennad kahekesi.

Vanem vend Erik Kruusimägi tegi eelmisel reedel Harju maakohtus lõpuks suu lahti ja esitas oma versiooni saatuslikust pühapäevast. Tema jutt erineb pea täielikult seni teiste kohtualuste antud tunnistustest.