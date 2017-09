Poolas otsitakse eestlaste kuninga Lembitu pealuud

PEALUUD TÕMBAVAD RAHVAST: Ilmselt üks maailma kuulsamaid kolpasid, Damien Hirsti kümne aasta tagune kunstiteos „For the Love of God“. 18. sajandist pärit pealuu on kaetud plaatina ja 8601 teemandiga.

Prudence Cuming/ScienceLtd/WhiteCube/REX/VidaPress