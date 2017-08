Politsei otsib Meritoni spaas onaneerinud meest

Tõenäoliselt aurusauna kaudu naiste poolele sisenenud mees rahuldas end neiu kõrval, kes end duši all pesi.

Tüdruku ema teavitas juhtunust kuuldes kohe politseid, kes käis lapselt kodus tunnistusi võtmas.

„Sellise ahistamise tagajärjed võivad tekitada eluaegse trauma,“ ütles ema Ekspressile. Tema tütar kannatab niigi ärevushäirete ja sügava depressiooni all, on arvel lastepsühhiaatri juures ning on vajanud teraapiat.

Ema ei mõista, kuidas saavad sellised asjad juhtuda neljatärnihotellis. „Juhtum leidis aset mitte tänaval ega pargis, vaid Meritonis, kus inimesed maksavad selle eest, et saada turvalist ja kvaliteetset teenust,“ ütles ta.