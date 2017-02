Poliitilised salaomanikud teenisid miljoneid

Hästituntud ettevõtet kontrollis salaja sõpruskond, kes on seotud poliitilise koorekihiga. Jama tekkis siis, kui tegevjuhid ja salaomanikud omavahel tülli läksid, üksteist kahtlustama hakkasid ning juhtunust said teada pankurid.

See juhtus suvel 2015. Ühel kenal päeval ilmus Tallinna kesklinnas kõrguva LHV Panga peahoonesse Sandor Liive. Pärast Eesti Energia peadirektori kohalt lahkumist nõustab ta suurte äritehingute läbiviimist. Liive teatas pangahärradele, et hästituntud prügifirmat Eesti Keskkonnateenused kontrollib hoopis teistsugune seltskond, kui LHV rahvas arvab.

Pankuritele oli see probleem. Nad teadsid, et prügifirma omanikeks on ametlikult tegevjuhtkond ehk Argo Luude, Bruno Tammaru ja Mihkel Õnnis.

LHV oli andnud kolmikule laenu, et nad saaksid prügifirma välja osta.

Aga nüüd sadas pangajuht Erkki Raasukese ja tema kolleegide juurde sisse Sandor Liive ning lajatas letti tuntud advokaadibüroos hoitud paberid, mille kohaselt valitsesid prügifirmat salajased omanikud.