Poliitik ja endine islamiterroristide pantvang soovitab: ärge tehke samu vigu nagu meie Soomes

Atte Kaleva (39) on multitalent. Sõjamees, kapteni auaste Soome kaitsejõududes. Poliitik, Helsingi linnavolikogu liige Kokoomuse ridades. Järgmisel aastal kandideerib Soome parlamenti. Vaenlaste arvates rassist. Teistsuguste vaenlaste arvates tolerast. Arabist. Džihaadi uurija. Mees, kes peatas mošee ehituse Helsingis. Mees, kes päästab Somaali tüdrukuid. Endine Al-Qaida pantvang. Elu, millest võiks filmi vändata.

Ekspress kohtub Kalevaga Helsingi kesklinnas. Tallinna tolmutormidele vahelduseks on mõnus kõndida Soome pealinna tänavatel. Saame kokku Café Gran Delicatos. Teenindajate oliivikarva jume, kreekapärane menüü ja mittesoomlaslik inglise keel annavad märku, et siitkandist Põlissoomlaste poliitikutel hääli otsida ei maksa. Aga samas sorav soome keel ja ilmetesse sugenenud põhjamaine flegmaatilisus viitavad ka sellele, et noh, põlvkond edasi ja juba on ka siin tegu täitsa põliste soomlastega.

Muutuv Soome paistab kohe siitsamast kohvikustki kätte. Kvartal vasakule jääb Helsingi vanim luterlik kirik keset endist surnuaeda. Viimati maeti siia Soome vabatahtlikke, kes Eestile vabadussõjas appi tulid. Täna on see avalik park ja aktiivset usuelu kohtab kirikus harva. Samas kõrval asub aga ka ­Suomen ­Islam-seurakunta ehk Soome tatarlaste mošee ja kultuurikeskus. Tuleb tunnistada, et see on märksa rohkem elus olev asutus.

Igal juhul tundub see üsna õige koht, et rääkida Kalevaga rassimist Soomes, islamist, immigratsioonist ja muutuvast maailmast.