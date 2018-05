Põlenud miljonäri mõistatus: salapärastel asjaoludel surnud mees oli kindlustatud ligi 800 000 euro peale

Matustel valitses kummaline õhkkond. Lahkunud mees oli varatu ja suurtes võlgades, tema ettevõte raskustes. Kuu aega varem oli ta ära kinkinud kaks talle kuulunud kinnistut. Kõik pärijad loobusid oma pärimisõigusest. Mehel oli neli erakordselt suurt elukindlustuslepingut, mille väljamaksmisel said oma osa ka tuntud ekspolitseinikud Reigo Kala ja Koit Pikaro. Üle 100 000 euro kindlustussummadest on aga siiani kadunud. Veidraid üksikasju on veelgi ning asjaga seotud kohtuprotsesside lõppu ei paista. Mis siis tegelikult juhtus?

Põlenud auto inimtühjal teel

Ühel 2009. aasta suvepäeva varahommikul sõidab helehall väikebuss Nissan Primastar Keilas Stat­oili tanklasse. Sõiduki juht on heledas poolmantlis ja tumedate pükstega. Tema nimi on Rainer Mõik, ta on 38aaastane, tuntud autokaupmees, üks Auser Auto omanikest. Sel hommikul tangib ta kütust ja ostab pudeli vett.