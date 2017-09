Pole häbiasi. Eesti disain Londonis

Eesti disaini ülevaatenäitus „Size Doesn’t Matter“ Londoni disaininädalal on üks vabariigi 100. aastapäeva ja ELi eesistumist rõhutavaid tegevusi. Juubeldamine kutsub tähele panema ka väikese riigi tegemisi, kus mastaabist hoolimata on sisu küllaga. Nimelt oleme hetkel seisus, kus erinevalt Nõukogude ajast, kui suurettevõtetes tootearendusse ja kujundusse omal letargilisel moel siiski panustati, ei pärine originaalsem disain mitte vabrikutest ja tehastest, vaid stuudiotest ning värkstubadest. Siiski ei saa tutvustatavat pidada kurioosumite väljapanekuks – mingiks liliputtide tsirkuseks –, vaid see on mitmekesine ja adekvaatne. Disainerite liidu juhi Ilona Gurjanova kureeritud popurriis on esindatud suur hulk praegu aktiivselt tegutsevaid praktikuid.