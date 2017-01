Pokkerimängija teenis Hiltoni maja müügiga 18 miljonit!

Olympic Entertainment Group usaldas Hiltoni maja müügi Heiti Riisbergile (36). Pokkerimängu armastav kinnisvaraspets tõi kasiinokontserni aktsionäridele „peavõiduna„ 17 miljonit puhastulu ning endale miljoni tulemustasu!

„Maailma kauneimaks Hiltoniks„ tituleeritud hotell koos Olympicu kasiinoga valmis Merkol Tallinnas politseiaia pargi ääres mullu kevadel. Olympic maksis ehituse eest üle 30 miljoni euro.

Vaid mõni kuu hiljem müüs Olympic maja 48 miljoniga Rootsi kinnisvarafondile East Capital. Olympicu aktsionärid Armin Karuga eesotsas teenisid 17 miljonit eurot.

Olympic teatas 2013. aastal, et teeb vana hotelli maatasa ning rajab sinna oma uhkeima kasiino koos Baltikumi esimese Hiltoniga. Kasiino on puhtalt Olympicu rida, ka hotelli opereerib Olympic, kuid Hiltoni kaubamärgi all. Maja aga polnud börsifirmal tarvis.