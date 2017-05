Põhjalik raamat Venemaa sõjaväeluure GRU kohta

Raamatu eestikeelne pealkiri võib tekitada eksitava arusaamise, et tegemist on järjekordse raamatuga KGBst. Raamatu originaali venekeelne pealkiri on eestikeelsest erinev ja avab selle sisu täpsemalt: „Nõukogude sõjaväeluure: vaade seestpoolt.“ Tegemist on hoopiski teise ja veelgi salapärasema ning kurikuulsama kolmetähelise organisatsiooniga – GRU (vene keeles Главное разведывательное управление ehk siis sõjaväeluure peavalitsus).

Raamatu autor Viktor Suvorov on Eesti ajaloohuvilisele lugejale ammu ja hästi tuntud tänu oma ligikaudu paarikümnele eesti keeles ilmunud raamatule.